Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Длительный просмотр телевизора в сидячем положении способен спровоцировать появление рака кишечника в возрасте до 50 лет. Ученые пришли к такому заключению, проведя анализ результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер. В США это крупнейшая база факторов риска основных хронических заболеваний. Которая была заведена еще в 1989 году.
В ходе исследования специалисты обратили внимание на привычку женщин сидеть перед телевизором, и на то, как часто и как долго участницы проводят свободное время таким образом.
В результате, изученные случаи раннего развития колоректального рака показали, что минимум час просмотра телевизора повышает вероятность появления онкологии на 12%. В ежедневный просмотр телепрограмм по два и более часа и вовсе увеличивают фактор риска до 70%, передает сайт телеканала «Звезда».
Кроме того ученые пришли к выводу, что данная закономерность обусловлена генетической предрасположенностью, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU