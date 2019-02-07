Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-07T11:54:33+03:00

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Длительный просмотр телевизора в сидячем положении способен спровоцировать появление рака кишечника в возрасте до 50 лет. Ученые пришли к такому заключению, проведя анализ результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер. В США это крупнейшая база факторов риска основных хронических заболеваний. Которая была заведена еще в 1989 году.

В ходе исследования специалисты обратили внимание на привычку женщин сидеть перед телевизором, и на то, как часто и как долго участницы проводят свободное время таким образом.

В результате, изученные случаи раннего развития колоректального рака показали, что минимум час просмотра телевизора повышает вероятность появления онкологии на 12%. В ежедневный просмотр телепрограмм по два и более часа и вовсе увеличивают фактор риска до 70%, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того ученые пришли к выводу, что данная закономерность обусловлена генетической предрасположенностью, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU