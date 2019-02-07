Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-07T12:37:36+03:00

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Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым вопросы развития двустороннего сотрудничества.

- Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, - отметили в пресс-службе Кремля.

Также главы двух государств затронули тему предстоящего визита Владимира Путина в Киргизию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин приедет в Кыргызстан в конце марта этого года. В рамках госвизита российского лидера запланировано несколько мероприятий. Известно, что в этот день состоится 21-е заседание кыргызско-российской Межправительственной комиссии, будет проведена 8-я кыргызско-российская Межрегиональная конференция с участием бизнесменов двух стран. Впервые в Кыргызстане пройдет Форум ректоров вузов Кыргызстана и России, который завершится подписанием соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU