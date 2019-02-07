Число жертв при обрушении дома в Стамбуле возросло до трёх человек

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-07T13:04:48+03:00

Число жертв при обращении дома в Стамбуле возросло до трёх человек. Фото: REUTERS

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При обрушении дома в Стамбуле погибло по меньшей мере три человека, ранения получили 12. Об этом в эфире телеканала CNNTurk сообщил в четверг, 7 февраля, губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя.

"12 человек пострадали при инциденте и находятся на лечении в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Три человека погибли. По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы, есть риск обрушения одного из них" - заявил Ерликайя.

Обрушение восьмиэтажного дома произошло в среду, 6 февраля, около 16:00 по местному времени в районе Малтепе, который расположен в азиатской части Стамбула. Ранее было известно о двух погибших и шести пострадавших. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Сообщается, что изначально дом был восьмиэтажный, но незаконно было достроено два этажа.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. Причина происшествия пока не установлена.

По поручению президента Турции Тайипа Эрдогана министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум отправились на место ЧП.

Видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле. CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped. #Turkey https://t.co/68zZtxn6cY

ИСТОЧНИК KP.RU