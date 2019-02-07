2019-02-07T13:38:13+03:00
Политика

Олег Царев: Зеленского принял посол Израиля — единственного из кандидатов

Такое заявление сделал в интервью KP.RU бывший кандидат в президенты Украины
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Cейчас в опросах общественного мнения на Украине лидирует Владимир ЗеленскийCейчас в опросах общественного мнения на Украине лидирует Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Депутат Верховной Рады четырех созывов и экс-спикер парламента Новороссии, который в последние годы постоянно живет в Крыму, внимательно следит за президентской компанией на Украине. Вот что заявил Олег Царев «Комсомолке»:

- То, что Петр Порошенко не сможет вновь возглавить страну без фальсификаций результатов выборов 31 марта — в этом я согласен с Виктором Януковичем. Но сейчас в опросах общественного мнения на Украине лидирует Владимир Зеленский. По моим данным, в его «выборной команде» в данный момент работают около 30 юристов, не менее полусотни креативщиков и столько же специалистов по соцсетям, которые предоставлены олигархом Коломойским. Этот миллиардер комфортно чувствует себя в ситуации конфликта. Но он изначально ставил на Тимошенко, которую Зеленский должен был оттенять.

О том, что Зеленский был направлен «в помощь Тимошенко», которая при его участии в компании должна была въехать в президентский кабинет на белом коне, я писал еще полгода назад. Сейчас ситуация изменилась. И есть вероятность, что во второй тур выйдут именно Зеленский и Тимошенко — и Юлия Владимировна очевидно проиграет.

И, кстати,на днях Зеленского принял посол Израиля на Украине — единственного из всех кандидатов в президенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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