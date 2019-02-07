2019-02-07T12:53:08+03:00
Общество

В Египте женщина 10 лет удерживала сына в заточении

Молодой человек в 17 лет не умеет говорить [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция приехала вызволять юношу из заточенияПолиция приехала вызволять юношу из заточенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Египта задержала женщину, которая на протяжении десяти лет держала в заточении собственного сына. Инцидент произошел в провинции Гарбия.

Жители одной из местных деревень, проходя мимо заброшенного дома, услышали внутри странные звуки и плач. Они обратились к хозяйке и попросили впустить их, однако пожилая женщина отказала. Тогда неравнодушные люди обратились в полицию и объяснили им ситуацию.

Прибывший в деревню наряд полиции вывел из дома 17-летнего юношу, который громко плакал и мычал. Он оказался 17-летним сыном хозяйки дома. Казалось, что 10 лет назад, когда мальчику было всего семь лет, женщина решила спрятать его дома от родственников умершего мужа. В результате, подросток провел все эти годы в заброшенном здании, куда даже не проникал свет, передает сайт телеканала «Звезда».

Всем знакомым женщина рассказала, что ее ребенок погиб в авиакатастрофе, поэтому никто не искал его долгое годы.

После ареста женщину осмотрели врачи и диагностировали у нее психическое заболевание, передает сайт «Свободная пресса».

Женщина 10 лет удерживала сына в заточении в Египте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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