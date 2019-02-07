В МИД допускают, что Договор о стратегических наступательных вооружениях не будет продлен

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-07T12:56:02+03:00

Для этого просто не хватит времени

Изменить размер текста: A A

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ -3) был пописан Россией и США в 2010 году. Документ заканчивает свое действие в 2021 году и у соглашения есть все шансы остаться без продления. Подобный сценарий развития событий опускают в российском МИД.

Россия не уверена, что остается достаточное количество времени, чтобы согласовать все моменты, которые нужды для подписания. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

США регулярно повторяет, что времени еще много, но во внешнеполитическом ведомстве уверены в обратном.

«С каждым повторением фразы о том, что времени много, хочется посмотреть на календарь и на часы и в этом убедиться. Но у меня все больше сомнений, что времени много», - цитирует ФАН слова Рябкова.

СВН -3 предусматривает сокращение ядерных боезапасов и межконтинентальных баллистических ракет у участников договора. Первый тип вооружения должен быть уменьшен до 1500 единиц, второй до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Америка приостанавливает участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - этот документ был подписан еще в 1987 году СССР и США и запрещал размещение двумя странами баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

Причина выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заключается исключительно в России. Таким образом заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон отреагировала на заявление о том, что на решение Вашингтона мог повлиять Пекин. По ее словам, ракетный потенциал Китая не нарушает рамки договора.

ИСТОЧНИК KP.RU