2019-02-07T13:11:57+03:00
Общество

Мосгорсуд подтвердил законность заключения Арашукова

Российский сенатор останется в СИЗО до 30 марта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мосгорсуд подтвердил законность заключения АрашуковаМосгорсуд подтвердил законность заключения АрашуковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мосгорсуд подтвердил законность заключения под стражу российского сенатора Рауфа Арашукова. Он остается в СИЗО как минимум до 30 марта.

Ранее стало известно о том, что 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в особо тяжких преступлениях: в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

Также Арашуков причастен к убийствам лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенатор пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам обвиняемого в причастности к убийствам, он не спит уже три дня, не ест, а его сосоедом по камере оказался террорист. Политик также сообщил, что знал о своем задержании заранее.

Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Чеферин переизбран на пост президент УЕФА
Олег Царев: На вопрос что будет с проектом «Новороссия» после 31 марта сейчас не ответит никто
Google исправит ситуацию с изображением Крыма на своих картах
Рада изменила конституцию ради вступления в ЕС и НАТО
У полковника Захарченко изымут имущество еще на 484 млн рублей
Супруга Оззи Осборна сообщила о госпитализации музыканта
Олег Царев: Порошенко решил подцепить Медведчука на крючок уголовного дела
Олег Царев: Зеленского принял посол Израиля — единственного из кандидатов
В МИД допускают, что Договор о стратегических наступательных вооружениях не будет продлен
В Египте женщина 10 лет удерживала сына в заточении
Число жертв при обрушении дома в Стамбуле возросло до трёх человек
МИД РФ направил посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМД
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии
В Москве нашли клад из серебряных и медных монет
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Махачкале учитель физкультуры напал с пистолетом на микрозайм, чтобы помочь своим детям
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках