Мосгорсуд подтвердил законность заключения Арашукова

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-07T13:11:57+03:00

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Мосгорсуд подтвердил законность заключения под стражу российского сенатора Рауфа Арашукова. Он остается в СИЗО как минимум до 30 марта.

Ранее стало известно о том, что 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в особо тяжких преступлениях: в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

Также Арашуков причастен к убийствам лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенатор пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам обвиняемого в причастности к убийствам, он не спит уже три дня, не ест, а его сосоедом по камере оказался террорист. Политик также сообщил, что знал о своем задержании заранее.

Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU