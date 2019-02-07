Рада изменила конституцию ради вступления в ЕС и НАТО

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-07T13:36:55+03:00

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Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которыми официально закрепляется курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Такое решение было принято на заседании в четверг, 7 февраля.

Документ был внесен по предложению президента Украины Петра Порошенко. За окончательное одобрение законопроекта проголосовали 334 парламентария при минимальной необходимости в 300 голосов.

Предусматривается также и изъятие из положений конституции нормы, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму.

Чтобы закон окончательно вступил в силу, его должен подписать президент Украины.

Ранее kp.ru писал, что в ноябре прошлого года Порошенко предложил внести изменения в преамбулу Конституции и ряд статей, чтобы «зафиксировать выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также обязать все ветви власти поддерживать курс на вступление в НАТО и полную интеграцию с альянсом.

Еще в декабре 2014 года по призыву Порошенко в Верховную Раду внесли закон об отказе от внеблокового статуса Украины. Инициаторы документа не учли никаких пожеланий России по этому вопросу. В то время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает любое решение Украины в вопросе присоединения.

ИСТОЧНИК KP.RU