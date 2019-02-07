Александр Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-07T14:09:53+03:00

Он будет руководить главной европейской футбольной организацией до 2023 года

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Словенец Александр Чеферин переизбран на новый срок на должность президента УЕФА. Теперь срок его полномочий формально продлен еще на четыре года - до 2023 года. Это произошло во время конгресса УЕФА, который проходит в эти дни в Риме.

Словенец был единственным кандидатом на этот пост. В сентябре 2016 года Александр Чеферин стал седьмым президентом в истории Союза Европейских футбольных ассоциаций. До этого он занимал пост президента Футбольной ассоциации Словении.

Кандидатура Чеферина была единственной на выборах президента организации. Он получил 42 голоса из 55 возможных. Помимо этого он стал вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА).

За всю историю УЕФА организацию возглавляли: Эббе Шварц (1954-1962), Густав Видеркер (1962-1972), Артемио Франки (1972-1983), Жак Жорж (1983-1990), Леннарт Юханссон (1990-2007), Мишель Платини (2007-2015). Временным главой организации в 2015-2016 годах был испанец Анхель Мария Вильяр.

ИСТОЧНИК KP.RU