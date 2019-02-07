За пьяное вождение лишили прав почти 200 тысяч водителей в 2018 году

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-07T14:37:10+03:00

На протяжении последних трех лет статистика объективно свидетельствует о постепенном снижении количества выявляемых правоохранительными органами пьяных за рулем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего за нарушения были лишены прав более 400 тысяч человек

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Более 400 тысяч водителей лишились прав на управление автомобилем, из них почти 200 тыс. человек - за управление машиной в нетрезвом состоянии. Статистику за 2018 год представители ГИБДД предоставили ТАСС.

Между тем, в минувшем году на 16,5% сократилось число погибших в ДТП с участием пьяных водителей. Виновники каждой восьмой дорожной аварии находились или под воздействием алкоголя, или затем отказались от медицинского освидетельствования

«На протяжении последних трех лет статистика объективно свидетельствует о постепенном снижении количества выявляемых правоохранительными органами пьяных за рулем», - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителей лишают прав сроком до двух лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU