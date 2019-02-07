За пьяное вождение лишили прав почти 200 тысяч водителей в 2018 году
Более 400 тысяч водителей лишились прав на управление автомобилем, из них почти 200 тыс. человек - за управление машиной в нетрезвом состоянии. Статистику за 2018 год представители ГИБДД предоставили ТАСС.
Между тем, в минувшем году на 16,5% сократилось число погибших в ДТП с участием пьяных водителей. Виновники каждой восьмой дорожной аварии находились или под воздействием алкоголя, или затем отказались от медицинского освидетельствования
«На протяжении последних трех лет статистика объективно свидетельствует о постепенном снижении количества выявляемых правоохранительными органами пьяных за рулем», - отметили в Госавтоинспекции.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителей лишают прав сроком до двух лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU