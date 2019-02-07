Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евро
По данным Московской биржи, американский доллар вырос на открытии торгов.На 10:05, доллар прибавил 12 копеек и составил 65,99 рубля. Курс евро вырос на четыре копейки — до 74,95 рубля. При этом на бирже отметили, что рубль вырос к евро и снизился к доллару,
Эксперты заявляют, что плавное снижение курса рубля связано с негативной динамикой мировых цен на нефть, которые корректируются вниз после роста накануне, негативным фактором для нефтяного рынка стало укрепление американского доллара.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что rурс рубля по отношению к доллару в 2018 году опустился на 17,5%. Нефть сорта Brent подешевела на 21,6%. На московской бирже в субботу, 29 декабря, американец торговался по 69,8175 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU