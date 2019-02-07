Рябков: Россию и Иран не смогут рассорить из-за ситуации в Сирии

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-07T14:43:37+03:00

По словам замглавы МИД, у отношений Тегерана и Москвы крепкий фундамент, целостность которого не смогут повредить никакие противники

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Москва и Тегеран эффективно взаимодействуют, их отношения развиваются по восходящей, и противники при всем желании не смогут рассорить стороны, спекулируя на ситуации в Сирии. Соответствующие заиление сделал в четверг, 7 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломата также сообщил, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Сирийской республики уже близко к завершению. По словам замминистра, это стало возможным во многом благодаря диалогу Ирана и России.

"Мы (с Ираном) эффективно взаимодействуем в качестве стран-гарантов в формате астанинского процесса. Ситуация в Сирии во многом стабилизировалась, и основные задачи по восстановлению территориальной целостности и суверенитета этой страны, наверное, тоже в пределах достигаемости благодаря российско-иранскому взаимодействию, так же, как и с Турцией", - сказал Рябков.

"Все это существенным образом укрепляет фундамент наших отношений, как бы этому не пытались противодействовать противники и как бы нас не пытались рассорить, спекулируя на разных родах обстоятельствах в той же Сирии", - подчеркнул замминистра.

В октябре прошлого года Рябков также подчеркнул важность отношений Тегерана и Москвы. Он отметил, что две стороны продолжат бороться с экстерриториальными санкциями США, а также с попытками сорвать сделку по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU