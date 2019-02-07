Рябков: Россию и Иран не смогут рассорить из-за ситуации в Сирии
Москва и Тегеран эффективно взаимодействуют, их отношения развиваются по восходящей, и противники при всем желании не смогут рассорить стороны, спекулируя на ситуации в Сирии. Соответствующие заиление сделал в четверг, 7 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломата также сообщил, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Сирийской республики уже близко к завершению. По словам замминистра, это стало возможным во многом благодаря диалогу Ирана и России.
"Мы (с Ираном) эффективно взаимодействуем в качестве стран-гарантов в формате астанинского процесса. Ситуация в Сирии во многом стабилизировалась, и основные задачи по восстановлению территориальной целостности и суверенитета этой страны, наверное, тоже в пределах достигаемости благодаря российско-иранскому взаимодействию, так же, как и с Турцией", - сказал Рябков.
"Все это существенным образом укрепляет фундамент наших отношений, как бы этому не пытались противодействовать противники и как бы нас не пытались рассорить, спекулируя на разных родах обстоятельствах в той же Сирии", - подчеркнул замминистра.
В октябре прошлого года Рябков также подчеркнул важность отношений Тегерана и Москвы. Он отметил, что две стороны продолжат бороться с экстерриториальными санкциями США, а также с попытками сорвать сделку по иранской ядерной программе.
ИСТОЧНИК KP.RU