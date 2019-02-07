СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-07T14:59:16+03:00

Дональд Трамп пожаловался на то, что Конгресс намерен следить за его личными и финансовыми делами Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter гневный пост, в котором пожаловался на то, что в конгрессе ему не доверяют и подозревают в сговоре с Россией. Особенно возмущение у президента США вызвала инициатива конгрессмена Адама Шиффа о слежке за личными и финансовыми делами Трампа.

- Итак, теперь конгрессмен Адам Шифф объявляет, обнаружив нулевой сговор с Россией, что он все равно будет рассматривать все аспекты моей жизни, как финансовые, так и личные, даже если для этого нет оснований.

Дональд Трамп назвал подобное поведение со стороны конргресса продолжением "охоты на ведьм" и пожаловался на неограниченное притеснение президента.

- Республиканцы никогда не делали этого с президентом Обамой, не было бы времени для управления правительством. Я слышал, что другие главы комитета будут делать то же самое. Никогда раньше такого не было!, - возмутился Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что декабре прошлого года конгрессмен-демократ Адам Шифф отметил, что Трамп может стать первым президентом США, который сядет в тюрьму. По словам политика, главе Белого дома грозит лишение свободы после окончания полномочий.

Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане.По мнению президента США, СССР обанкротился в результате боевых действий

ИСТОЧНИК KP.RU