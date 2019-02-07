Загоревшийся автомобиль стал причиной пожара в подмосковном доме
В распоряжении kp.ru оказалось видео пожара в подмосковном городе Егорьевске, где с возгорания автомобиля в гараже начался пожар в частном доме на улице Смычка. Хозяев дома и машины на месте ЧП нет, сообщили "КП" очевидцы событий. Сейчас пожарные борются с возгоранием.
В Московской области, в городе Егорьевск, на улице Смычка, горит частный дом.
Еще одно возгорание автомобиля произошло в Москве возле дома №68 на Ленинском проспекте. На парковке загорелся Skoda Yeti, который ранее участвовал в ДТП. Очевидцы сообщили, что машина стоит во дворе на одном месте уже неделю. Первыми на место приехали сотрудники полиции. На данный момент информации по пострадавшим нет.
В Москве, возле дома №68 на Ленинском проспекте, горит припаркованный автомобиль.
Как ранее писала kp.ru, 4 февраля в «звездном» доме на Никитском бульваре в Москве случился пожар около часа ночи. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Жертвами огня стали восемь человек — жители коммунальной квартиры. Пожарные потушили пламя только к пяти утра.
ИСТОЧНИК KP.RU