Загоревшийся автомобиль стал причиной пожара в подмосковном доме

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-07T15:07:53+03:00

C возгорания автомобиля в гараже начался пожар в частном доме на улице Смычка Фото: скрин с видео

За сутки это уже второй случай возгорания машины [видео]

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В распоряжении kp.ru оказалось видео пожара в подмосковном городе Егорьевске, где с возгорания автомобиля в гараже начался пожар в частном доме на улице Смычка. Хозяев дома и машины на месте ЧП нет, сообщили "КП" очевидцы событий. Сейчас пожарные борются с возгоранием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690599" frameborder="0"></iframe> В Московской области, в городе Егорьевск, на улице Смычка, горит частный дом.

Еще одно возгорание автомобиля произошло в Москве возле дома №68 на Ленинском проспекте. На парковке загорелся Skoda Yeti, который ранее участвовал в ДТП. Очевидцы сообщили, что машина стоит во дворе на одном месте уже неделю. Первыми на место приехали сотрудники полиции. На данный момент информации по пострадавшим нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690606" frameborder="0"></iframe> В Москве, возле дома №68 на Ленинском проспекте, горит припаркованный автомобиль.

Как ранее писала kp.ru, 4 февраля в «звездном» доме на Никитском бульваре в Москве случился пожар около часа ночи. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Жертвами огня стали восемь человек — жители коммунальной квартиры. Пожарные потушили пламя только к пяти утра.

ИСТОЧНИК KP.RU