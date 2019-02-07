"Остается выполнять свое домашнее задание": Луценко прокомментировала изменение конституции Украины ради ЕС и НАТО

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-07T15:41:39+03:00

Киеву предстоит много работы после закрепления в конституции курса в ЕС и НАТО Фото: REUTERS

По словам представителя президента в раде, Украине необходимо будет укреплять сектор безопасности и ускорять реформы

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Украине придется ускорить реформы после закрепления изменений в конституцию страны. Соответствующие заявление в четверг, 7 февраля, сделала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

«Теперь Украине, в первую очередь Верховной раде, кабмину, остается выполнять свое домашнее задание: укреплять сектор безопасности по стандартам НАТО, продолжать и ускорять реформы, которые начаты и предложены президентом» - сказала Луценко.

Политик отметила, что после окончательного закрепления изменений в конституции и взятия курса в ЕС и НАТО, противоречащие этому курсу законы, могут быть заблокированы.

«Конституционный суд стоит на страже того курса, который будет закреплен в конституции Украины. Любые решения, которые будут идти вопреки нормам конституции по ЕС и НАТО, могут быть заблокированы и отменены Конституционным судом», - сообщила она.

По словам Луценко, у Киева уже есть «дорожная карта движения вперед», а «конституция только усиливает ответственность». «Работы впереди еще очень много», - добавила представитель президента.

Изменение главного документа Украины Верховная рада утвердила в четверг, 7 февраля. Чтобы закон окончательно вступил в силу его должен подписать президент.

В ноябре прошлого года Порошенко предложил внести изменения в преамбулу Конституции и ряд статей, чтобы «зафиксировать выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также обязать все ветви власти поддерживать курс на вступление в НАТО и полную интеграцию с альянсом

ИСТОЧНИК KP.RU