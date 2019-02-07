ЦИК Украины зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-07T15:38:58+03:00

Действующий глава государства будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента страны Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК в четверг, 7 февраля, сообщает "Укринформ".

Напомним, что Петр Порошенко подал заявление на регистрацию на выборах в качестве самовыдвиженца в минувшее воскресенье, а на следующий день комиссия перестала принимать заявки. В результате в списке оказались всего 89 человек. В целом же регистрация кандидатов в президенты продлится по 8 февраля включительно.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно результатам последнего опроса, наибольшую поддержку населения Украины получает актер и шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 19% респондентов. Вторую строчку этого рейтинга занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (18,3%). Действующий же глава государства Петр Порошенко расположился лишь на третьем месте с 15%.

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ИСТОЧНИК KP.RU