Электронная сигарета взорвалась по время курения и убила 24-летнего парня

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-07T16:17:46+03:00

Осколок попал прям в сонную артерию. Оказалось, это далеко не первый случай

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Производители электронных сигарет постоянно убеждают через различные научные исследования потребителей, что «электронки» на 95% безопаснее для здоровья, чем на традиционные сигареты.

Однако, случай, произошедший в США, вскрыл весомые антиаргументы против электронных сигарет.

24-летний парень по имени Уильям Браун из Техаса погиб самым нелепым образом из-за электронный сигареты. Как сообщает CNN, молодой человек находился на стоянке перед табачной лавкой. Владелец магазина рассказал позже, что парень попросил у него помощи в использовании устройства, которое он купил в другом месте. Он закурил сигарету, а через какое время она взорвалась прямо ему в лицо и осколок от устройств попал в сонную артерию. Он погиб не сразу, сначала его доставили в больницу Форт-Уэрта, где он и скончался.

В СМИ поднялась беспокойная волна, как такое может быть. Администрация США сообщила, что в период с 2009 по 2016 год в США взорвалось похожим образом 195 электронных сигарет, а в мае прошлого года во Флориде произошел подобный случай, когда человек погиб из-за взрыва электронной сигареты.

Тревожная новость докатилась и до Европы, где давно идет пропаганда против использования традиционных сигарет и замены их на электронные.

Национальная ассоциация производителей электронных табачных изделий, принадлежащая Confindustria, сразу прокомментировала инцидент, чтобы успокоить европейских пользователей электронных сигарет: «Те, кто продаются у нас, а также наполнители, являются чрезвычайно безопасными продуктами! - заверили они. - Наши товары подвергаются самым тщательным испытаниям на безопасность и соответствию всем нормам. Фактически, перед тем как попасть на рынок, все товары должны пройти испытания и получить знак качества. Это единичный случай и по всей вероятности, это был продукт, не отвечающий требованиям, маркетинг которого не разрешен в Европе».

ИСТОЧНИК KP.RU