Германия запретила Facebook собирать данные пользователей без их согласия

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-07T16:15:08+03:00

Речь идет, в частности, об информации получаемой из сторонних источников, таких как WhatsApp и Instagram

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Федеральное антимонопольное ведомство Германии запретило Facebook собирать данные пользователей без их согласия. Речь идет именно о сторонних источниках получения информация, таких как WhatsApp и Instagram.

Сейчас при регистрации в Faсebook и объединении страницы на сайте с другими аккаунтами пользователь автоматически дает разрешение на сбор сведений сразу со всех своих соцсетей. Теперь же немцы смогут отказать порталу в доступе к сторонним учетным записям.

Привязать данные из соцсетей к аккаунту в Facebook можно будет лишь с добровольного согласия. Лишь при таком условии сайт сможет обрабатывать сторонние сведения.

Регулятор ФРГ указал на то, что поскольку Facebook занимает доминирующее положение на рынке Германии - он не должен злоупотреблять им, иначе возникает нечестная конкуренция. Если же руководство компании откажется выполнять требования властей, то антимонопольное вынуждено будет взыскать с нее штраф в размере до 10 млн евро за месяц нарушений, передает телеканал n-tv.

Сайт kp.ru писал о том, что Facebook уже попадала в скандал вокруг сбора данных пользователей. Американские власти выяснили, что компания использовала личные сведения граждан в маркетинговых целях.

ИСТОЧНИК KP.RU