2019-02-07T16:54:24+03:00
Политика

В Совфеде объяснили при каком условии Россияне признает выборы на Украине

Сенатор Алексей пушков призвал не торопиться с выводами и дождаться результатов голосования, которое пройдет в стране 31 марта
Ася РОМАНЧУК
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Россия будет следить за выборами на УкраинеРоссия будет следить за выборами на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Через полтора месяца на Украине пройдут выборы президента. Бороться за главное кресло страны будут бороться комик Владимир Зеленский – он является лидером президентской гонки. Политик Юлия Тимошенко – второе место и действующий президент страны Петр Порошено. Ему население не очень хочет оказывать доверие.

7 февраля Верховная рада окончательно запретила гражданам России и представителям РФ в ОБСЕ быть наблюдателями на выборах президента Украины. Это, по мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова законное право страны. Единственный способ попытаться оказать давление и добиться разрешение на наблюдение – это обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также ОБСЕ. Но учитывая положение Киева, то вряд ли будет положительный результат.

А вот признает ли Москва легитимными данные выборы – пока не решено.

- Нужно дождаться результатов голосования. Заранее объявлять эти выборы недействительными было бы неправильно и неубедительно. Если же победу одержит Порошенко и его противники будут оспаривать эти результаты, то, думаю, у нас появятся и политические, и моральные основания для того, чтобы поступить таким образом, — цитирует ФАН слова Пушкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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