МИД Франции отозвал своего посла в Италии

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-07T17:10:14+03:00

В ведомстве заявляют, что Париж стал предметом безосновательных обвинений со стороны Рима

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Париж отозвал своего посла в Италии для дальнейших консультаций. Об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство в четверг, 7 февраля. Причиной стала «необоснованная» критика со стороны Рима.

В заявлении французского МИД говорится о том, что «Франция и Италия объединены общей историей, они разделяют одну судьбу, они вместе строили единую Европу и работали во имя мира», однако «в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений».

В ведомстве подчеркнули, что «подобных прецедентов не было с конца войны» и призвали Рим «восстановить дружеские отношения и взаимное уважение».

Франция также указала на то, что «последние случаи вмешательства представляют собой недопустимую провокацию», «они нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа».

Заявление прозвучало на фоне осуждения вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо за встречу с представителем «желтых жилетов» Кристофом Шалансоном. В среду, 6 февраля, МИД Франции назвал эту встречу «недопустимой провокацией».

Напомним, что «желтые жилеты» регулярно проводят акции протеста, стремясь привлечь внимание французского правительства к финансовым проблемам.

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ИСТОЧНИК KP.RU