МИД Франции отозвал своего посла в Италии
Париж отозвал своего посла в Италии для дальнейших консультаций. Об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство в четверг, 7 февраля. Причиной стала «необоснованная» критика со стороны Рима.
В заявлении французского МИД говорится о том, что «Франция и Италия объединены общей историей, они разделяют одну судьбу, они вместе строили единую Европу и работали во имя мира», однако «в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений».
В ведомстве подчеркнули, что «подобных прецедентов не было с конца войны» и призвали Рим «восстановить дружеские отношения и взаимное уважение».
Франция также указала на то, что «последние случаи вмешательства представляют собой недопустимую провокацию», «они нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа».
Заявление прозвучало на фоне осуждения вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо за встречу с представителем «желтых жилетов» Кристофом Шалансоном. В среду, 6 февраля, МИД Франции назвал эту встречу «недопустимой провокацией».
Напомним, что «желтые жилеты» регулярно проводят акции протеста, стремясь привлечь внимание французского правительства к финансовым проблемам.
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ИСТОЧНИК KP.RU