Арктику будут охранять «люди-лягушки»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-07T17:47:10+03:00

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В Арктике появятся боевые подразделения пловцов. Отряды «людей-лягушек» смогут бороться с диверсантами противника. Подобные отряды будут сформированы для работы в местах временного развертывания сил флота. При этом «людям-лягушкам» предстоит действовать в отдаленных районах Арктики и Заполярья в сложнейших погодных условиях.

В Минобороны подтвердили планы по развертыванию необычного подразделения. Первая воинская часть уже была сформирована в начале 2019 года в Североморске. В основном будут задействованы бойцы-контрактники. Все солдаты и офицеры подразделений проходят тщательный отбор. Здесь важно все: безукоризненное здоровье, умение прыгать с парашютом и погружаться на большую глубину.

На вооружении у «людей-лягушек» будет стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения не только на суше, но и под водой, двухсредные автоматы АПС, АДС и пистолеты СПП-1. Специально для АПС применяются патроны со специальной пулей игольчатого типа, они были разработаны еще в СССР. В арсенале будет более грозное оружие, например, гранатометный комплекс ДП-61 «Дуэль», пишет газета «Известия».

Ранее в Минобороны рассказали, что Арктика находиться будет под охраной истребителей. Две эскадрильи развернут на аэродроме Мончегорск Мурманской области. Перехватчики МиГ-31 смогут наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и смогут эксплуатироваться в данных широтах.

ИСТОЧНИК KP.RU