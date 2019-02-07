На востоке Москвы столкнулись микроавтобус, грузовик и маршрутка

СЕГОДНЯ 17:53 2019-02-07T17:53:24+03:00

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Авария с участием трех автомобилей произошла в четверг, 7 февраля, в районе Гольяново на востоке Москвы. По словам очевидцев, столкнулись маршрутное такси, микроавтобус и военный грузовик "Урал", перевозящий продукты.

Инцидент произошел в районе дома №5 по улице Уральской. В момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров. Пострадал ли кто-то из них в результате столкновения неизвестно, однако на место происшествия были вызваны медики и правоохранители.

ДТП с участием военного урала и пассажирского микроавтобуса на Уральской ул в Москве.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце января на Симферопольском шоссе и на разных участках МКАД случилось сразу несколько массовых аварий. Всего пострадали около сотни автомобилей, а причина тому - непогода и превышения скоростного режима. К счастью, все ДТП были довольно мелкими, однако въезд в столицу временно оказался почти полностью заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU