На востоке Москвы столкнулись микроавтобус, грузовик и маршрутка
Авария с участием трех автомобилей произошла в четверг, 7 февраля, в районе Гольяново на востоке Москвы. По словам очевидцев, столкнулись маршрутное такси, микроавтобус и военный грузовик "Урал", перевозящий продукты.
Инцидент произошел в районе дома №5 по улице Уральской. В момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров. Пострадал ли кто-то из них в результате столкновения неизвестно, однако на место происшествия были вызваны медики и правоохранители.
ДТП с участием военного урала и пассажирского микроавтобуса на Уральской ул в Москве.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце января на Симферопольском шоссе и на разных участках МКАД случилось сразу несколько массовых аварий. Всего пострадали около сотни автомобилей, а причина тому - непогода и превышения скоростного режима. К счастью, все ДТП были довольно мелкими, однако въезд в столицу временно оказался почти полностью заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU