Ученые выявили механизм замещение утраченных нейронов

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-07T18:16:02+03:00

Это позволит приблизиться к открытию лекарства от болезни Альцгеймера и Паркинсона

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Над проблемой замещения погибших неровно ученые бились долго и вот отгадка совсем рядом. Международный коллектив специалистов выявил механизм, который поможет заменить утраченные соединения. Если теория окажется верна, то с ее помощью можно будет победить болезни Альцгеймера и Паркинсона.

В исследовании принимали участие в том числе российские специалисты. Сотрудники Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Института биологии развития имени Кольцова и Каролинского института в Швеции.

Открытый механизм подразумевает специализацию глиальных клеток в нейроны в раннем развитии. Это важный природный механизм, который потенциально применим к восстановлению погибших нейронов. О процессе рассказывает один из автора исследования Вячеслава Дячука.

В ближайшее время будет проведен еще целый ряд испытаний. Они проведутся на лабораторных мышах. Только после апробации механизма можно будет говорить о применении методики в лечении человека.

Болезнь Альцгеймера, которую можно будет лечить, сегодня почти не поддается коррекции. После появления первых симптомов она убивает человека спустя пять-восемь лет, сообщает сайт Дни.ру.

Болезнь Альцгеймера уже много лет мучает Народную артистку Маргариту Терехову. Дочь артистки Анна Терехова оградила мать от внешнего мира. О состоянии родного человека она рассказала совсем недавно. Прогнозы не утешительные.

annaterekhovaclub Маргарита Терехова долгие годы страдает от болезни Альцгеймера

ИСТОЧНИК KP.RU