В Пентагоне обеспокоены планами России по созданию ракет большой дальности

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-07T18:19:01+03:00

Особенно не нравится американцам тот факт, что комплекс "Калибр" может быть переведен из морского варианта базирования в сухопутный

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Американское издание Defense News сообщает о негативных настроениях в Пентагоне после того, как стало известно о начале разработки Россией новых вооружений. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах большой дальности, которые ранее были запрещены Договором о РСМД.

Так, наибольшую обеспокоенность военных вызывают планы Москвы по доработке "Калибра". Сайт kp.ru писал о том, что в скором времени в нашей стране появится сухопутный вариант этого комплекса морского базирования. При этом при его создании особое внимание будет уделяться повышению дальности стрельбы.

Издание подчеркивает, что большая часть работ по новым российским вооружениям будет завершена уже до 2021 года. В Москве отлично понимают, что в сложившейся ситуации национальная безопасность страны оказалась под угрозой, и приложат все усилия для обеспечения ее защиты в кратчайшие сроки.

"Вместо того, чтобы относиться к России как к равноправному партнеру по ядерным вопросам, в которых она всегда имела особый статус наравне с США, Вашингтон обрушивается на нее с ультиматумами", - пишет Defense News, указывая на причину таких действий Москвы.

Пуск крылатых ракет Калибр по объектам террористов в Сирии с подводной лодки Великий Новгород .

ИСТОЧНИК KP.RU