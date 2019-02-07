2019-02-07T18:39:04+03:00
Общество

MAPS.ME представил специальный путеводитель для влюбленных

При помощи приложения можно будет построить романтический маршрут по пяти городам Европы
Елена Гильманова
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MAPS.ME представил специальный путеводитель для влюбленныхMAPS.ME представил специальный путеводитель для влюбленныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии Дня святого Валентина разработчики бесплатного приложение для мобильных устройств MAPS.ME создали специальные маршруты для влюбленных. На основе свободной географической карты с 7 февраля можно спланировать романтическое путешествие по пяти городам Европы.

14 февраля пользователи приложения смогут прогуляться по самым атмосферным местам Санкт-Петербурга, Москвы, Лондона, Парижа и Мюнхена. Каждый маршрут состоит из десяти локаций, среди которых романтичные парки, смотровые площадки, кафеи другие вдохновляющие места.

Например, в питерский маршрут для влюбленных вошли колесо обозрения в парке аттракционов «Диво Остров», Семимостье, парк-остров «Новая Голландия» и другие точки. В романтический путеводитель по Москве попали такие места, как Парящий мост в парке «Зарядье», ГУМ-Каток, самая высокая смотровая площадка в городе PANORAMA360.

Все маршруты уже доступны для скачивания на нескольких языках в сервисе онлайн-карт MAPS.ME. Найти их можно в каталоге путеводитель, категория «События».

ИСТОЧНИК KP.RU

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