2019-02-07T18:39:17+03:00
Политика

В МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу

Американцы уже создали на границе с республикой единый командный пункт, в который массово прибывают солдаты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты приступили к разработке сценария военного вторжения на территорию Венесуэлы. Об этом сообщили официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Из Вашингтона продолжают поступать сигналы о возможности задействования силового сценария с целью свержения законных властей, в том числе путем прямого военного вторжения", — сказала дипломат в ходе брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

Она подчеркнула, что в настоящий момент американцы ведут детальную проработку вопросов силового варианта разрешения кризиса в Боливарианской Республики. Так, например на границе с Венесуэлой был создан единый командный пункт, куда уже пребывают военнослужащие. Официально же его размещение объясняется проведением "гуманитарной операции" - на деле "гуманитарной интервенцией".

Кроме того, согласно данным МИД РФ, США активно подстрекают венесуэльских военных переходить на сторону оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны.

Захарова указала на то, что все это грубо нарушает Устав ООН, который запрещает членам организации применять силу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп действительно допустил использование военной силы для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. В Каракасе же пообещали, что такие действия повлекут за собой невосполнимые потери со стороны американцев.

Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Медведев официально назначил Зарину Догузову руководителем Ростуризма
Макрон отказался выступать вместе с Меркель на форуме в Мюнхене
Новой главой Ростуризма станет директор департамента в АП Зарина Догузова
Захарова отреагировала на сообщения о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
В МИД России пообещали ответить Норвегии на размещение базы в Арктике
Париж планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву ЕС
Росстат зафиксировал рост цен на квартиры в России
Верховная Рада проголосовала за переименование Днепропетровской области
MAPS.ME представил специальный путеводитель для влюбленных
Сценарист «Афони» отсудил у «Ленфильма» более 2 млн рублей
В Пентагоне обеспокоены планами России по созданию ракет большой дальности
Ученые выявили механизм замещения утраченных нейронов
На востоке Москвы столкнулись микроавтобус, грузовик и маршрутка
Захарова: украинский закон о наблюдателях - шаг на пути к "истиной демократии"
Арктику будут охранять «люди-лягушки»
США отзовут предложение по Patriot, если Турция купит системы С-400
Кабмин выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об устойчивости рунета
«Народные инспекторы» будут фиксировать нарушения ПДД