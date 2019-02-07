В МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-07T18:39:17+03:00

Американцы уже создали на границе с республикой единый командный пункт, в который массово прибывают солдаты

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Соединенные Штаты приступили к разработке сценария военного вторжения на территорию Венесуэлы. Об этом сообщили официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Из Вашингтона продолжают поступать сигналы о возможности задействования силового сценария с целью свержения законных властей, в том числе путем прямого военного вторжения", — сказала дипломат в ходе брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

Она подчеркнула, что в настоящий момент американцы ведут детальную проработку вопросов силового варианта разрешения кризиса в Боливарианской Республики. Так, например на границе с Венесуэлой был создан единый командный пункт, куда уже пребывают военнослужащие. Официально же его размещение объясняется проведением "гуманитарной операции" - на деле "гуманитарной интервенцией".

Кроме того, согласно данным МИД РФ, США активно подстрекают венесуэльских военных переходить на сторону оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны.

Захарова указала на то, что все это грубо нарушает Устав ООН, который запрещает членам организации применять силу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп действительно допустил использование военной силы для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. В Каракасе же пообещали, что такие действия повлекут за собой невосполнимые потери со стороны американцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU