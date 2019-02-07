Верховная Рада проголосовала за переименование Днепропетровской области

СЕГОДНЯ 19:03 2019-02-07T19:03:13+03:00

Документ о включении нового названия региона в Основной закон страны был направлен на рассмотрение в Конституционный суд

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Верховная Рада поддержала законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Голосование по данному вопросу состоялось в четверг, 7 февраля. По его итогам 240 парламентариев высказались в пользу смены названия региона.

Теперь проект должен пройти экспертизу в Конституционном суде страны, поскольку для переименования области необходимо будет внести поправки в статью 133 Основного закона.

Примечательно, что в тот же день в Раде рассматривался документ, представленный самим президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Однако его инициативу не поддержали. "За" высказались лишь 144 парламентария при минимуме в 226 человек.

Газета "УП" напоминает, что в ноябре 2018 года голосование за название "Сичеславская" также было провалено. Тогда депутаты смогли принять решение лишь по Кировоградской области, которую переименовали в Кропивницкую.

Сайт kp.ru писал о том, что власти Украины принялись рьяно менять названия своих улиц, городов и регионов еще несколько лет назад в рамках процесса декоммунизации. Так, например, Днепропетровск был переименован в Днепр.

ИСТОЧНИК KP.RU