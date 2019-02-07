Международные резервы России за неделю выросли почти на 8 млрд долларов

СЕГОДНЯ 20:22 2019-02-07T20:24:18+03:00

По итогам прошлого года международные резервы России составили $468,5 млрд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В процентном соотношении резервы выросли на 1,7 %

Изменить размер текста: A A

Международные резервы РФ на 1 февраля 2019 года составили 477,7 млрд долларов, что на 7,9 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщила пресс-служба Банка России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,7% «вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

За 2018 год, согласно данным Центрального банка, международные резервы России увеличились на $35,8 млрд, или на 8,3%, и по состоянию на 1 января 2019 года составили $468,5 млрд.

Справка КП

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

КСТАТИ

Почему Россия скупает золото, а Канада, наоборот, все продала?

Эксперты спорят, в чем лучше хранить государственные заначки на черный день (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU