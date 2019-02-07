Новой главой Ростуризма станет директор департамента в АП Зарина Догузова

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-07T19:51:54+03:00

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) возглавит Зарина Догузова, которая в данный момент руководит департаментом в администрации президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на туристическом рынке и на знакомого Догузовой.

Сама чиновница пока не прокомментировала свое назначение. Известно, что Зарина Догузова выпускница МГИМО. В 2015 году ей присвоили классный чин действительного государственного советника второго класса. Также Догузова является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 5 февраля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности главы Ростуризма и объявил о том, что полномочия Федерального агентства по туризму было решено передать Минэкономразвития РФ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство

Ранее стало известно о передаче полномочий ведомства Минэкономразвития РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU