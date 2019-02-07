В МИД России пообещали ответить Норвегии на размещение базы в Арктике

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-07T19:37:01+03:00

В 2019 году Осло создаст в северной Атлантике порт для обслуживания атомных подлодок

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Россия не оставит без ответа действия Норвегии, которая продолжает наращивание военной инфраструктуры и эскалацию напряженности в Арктике. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что в последнее время примеров участия Осло в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия сил альянса в регионе становится все больше. Так, например, в 2019 году в Арктике близ Тромсё будет создана инфраструктура для обслуживания подводных лодок, в частности, атомных субмарин.

"Вопреки историческим традициям добрососедства и сотрудничества в арктическом регионе, Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности. Подобная деятельность не будет оставаться без реакции", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД.

Стоит отметить, что Россия уже принимает определенные меры по охране Арктики. Сайт kp.ru писал о том, что в скором времени в регионе появятся боевые подразделения пловцов, которые будут бороться с диверсантами противника.

ИСТОЧНИК KP.RU