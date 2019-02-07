2019-02-07T19:37:01+03:00
Политика

В МИД России пообещали ответить Норвегии на размещение базы в Арктике

В 2019 году Осло создаст в северной Атлантике порт для обслуживания атомных подлодок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Норвегия разместит в Арктике базу для обслуживания субмаринНорвегия разместит в Арктике базу для обслуживания субмаринФото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Россия не оставит без ответа действия Норвегии, которая продолжает наращивание военной инфраструктуры и эскалацию напряженности в Арктике. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что в последнее время примеров участия Осло в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия сил альянса в регионе становится все больше. Так, например, в 2019 году в Арктике близ Тромсё будет создана инфраструктура для обслуживания подводных лодок, в частности, атомных субмарин.

"Вопреки историческим традициям добрососедства и сотрудничества в арктическом регионе, Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности. Подобная деятельность не будет оставаться без реакции", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД.

Стоит отметить, что Россия уже принимает определенные меры по охране Арктики. Сайт kp.ru писал о том, что в скором времени в регионе появятся боевые подразделения пловцов, которые будут бороться с диверсантами противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Медведев официально назначил Зарину Догузову руководителем Ростуризма
Макрон отказался выступать вместе с Меркель на форуме в Мюнхене
Новой главой Ростуризма станет директор департамента в АП Зарина Догузова
Захарова отреагировала на сообщения о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Париж планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву ЕС
Росстат зафиксировал рост цен на квартиры в России
Верховная Рада проголосовала за переименование Днепропетровской области
В МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
MAPS.ME представил специальный путеводитель для влюбленных
Сценарист «Афони» отсудил у «Ленфильма» более 2 млн рублей
В Пентагоне обеспокоены планами России по созданию ракет большой дальности
Ученые выявили механизм замещения утраченных нейронов
На востоке Москвы столкнулись микроавтобус, грузовик и маршрутка
Захарова: украинский закон о наблюдателях - шаг на пути к "истиной демократии"
Арктику будут охранять «люди-лягушки»
США отзовут предложение по Patriot, если Турция купит системы С-400
Кабмин выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об устойчивости рунета
«Народные инспекторы» будут фиксировать нарушения ПДД