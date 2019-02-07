СЕГОДНЯ 20:19 2019-02-07T20:19:34+03:00

Канцлер ФРГ указала на то, что даже во время "холодной" войны наша страна была надежным поставщиком энергоресурсов

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Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз выразила уверенность в том, что Берлин не будет зависеть от Москвы по завершению строительства газопровода "Северный поток - 2". Соответствующее заявление было сделано в четверг, 7 февраля, на пресс-конференции в Братиславе.

"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю, что нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией [поставок газа]", - сказала Меркель, выступление которой транслировал телеканал Welt.

При этом политик напомнила, что Россия оставалась надежным поставщиком топлива в Европу даже во времена "холодной" войны и в будущем, наверняка, продолжит выполнять эту роль.

Напомним, что впервые Берлин назвали "заложником" Москвы в вопросах поставок газа именно представители США, в частности, президент страны Дональд Трамп. При этом в Германии неустанно указывали на то, что государство проводит самостоятельную политику, а потому будет самостоятельно отвечать за свои решения.

Сайт kp.ru писал о том, что в Кремле, в свою очередь, объясняли критику ФРГ со стороны Вашингтона попыткой навязать европейским странам более дорогой сжиженный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU