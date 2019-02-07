2019-02-07T20:19:34+03:00
Общество

Власти Сахалинской области проведут открытый опрос среди жителей Курил о принадлежности островов

И.о. губернатора региона Валерий Лимаренко намерен поставить точку в затянувшейся дискуссии
Ксения БОГДАНОВА
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В Сахалинской области пройдет открытый опрос среди жителей Курил о принадлежности островов. Его инициатором выступили власти региона, намеревающиеся поставить точку в затянувшейся дискуссии вокруг притязаний Японии. С тем, что Курильские острова — часть России, официальный Токио не соглашается уже много лет подряд. Япония отказывается признавать итоги Второй мировой войны, и поэтому между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор.

По словам и.о. губернатора Сахлинской области, нет никакого сомнения в том, что Курилы — это российская земля. Жители региона и островов не раз выражали свое мнение по этому вопросу.

- Хочу сказать, что существует сегодня обсуждение этого вопроса, политики за рубежом эти вопросы ставят, и поэтому мы должны окончательно с этим вопросом разобраться и поставить точку Для этого мы планируем провести открытый, публичный опрос курильчан с тем, чтобы эту дискуссию прекратить, - подчеркнул и. о. главы региона Валерий Лимаренко.

Как считает депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский, открытый опрос покажет всему миру настроения и позицию жителей Курил.

- Уж мы-то, сахалинцы, тем более знаем в реальной жизни, а не понаслышке, а наяву, настроение наших курильчан. А настроение одно: Курилы — это Россия, - цитирует Валерия Гомилевского ИА REGNUM. - Надо просто провести серьезный хорошо организованный, сплошной опрос всего населения Курильских островов, именно тех, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах. Пусть об этом узнает весь мир.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России и, в частности, Курильских островов об отношении россиян к претензиям Японии. По его итогам 93% респондентов из числа жителей Курил считают требования японцев неприемлемыми (среди россиян - 77%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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