2019-02-07T21:17:22+03:00
Общество

Госдума поддержала проект об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Такой виновник аварии сможет рассчитывать на административное наказание лишь при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума поддержала ужесточение наказания за побег с места ДТПГосдума поддержала ужесточение наказания за побег с места ДТПФото: Сергей ГАПОН
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Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за побег с места ДТП. Ответственность за такое поведение виновников аварии в будущем может быть приравнена к нахождению за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом административное наказание (лишение водительских прав или административный арест) будет возможно лишь в том случае, если отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.

Следовательно, если гражданин скрылся с места аварии, в результате которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, то ему будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека - от двух до семи лет, а если жертв несколько - от четырех до девяти.

Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин считает, что внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс позволит избежать двойного наказания за одно и то же правонарушение, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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