В НАТО обратили внимание на стремление Украины вступить в альянс

СЕГОДНЯ 22:11 2019-02-07T22:11:05+03:00

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В руководстве НАТО оценили тот факт, что Украина официально закрепила в Конституции страны курс на вступление в альянс и рекомендовали Киеву приступить к проведению дальнейших реформ. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе военно- политического блока.

"Украина является важным партнером. Мы признаем ее стремление в НАТО и призываем активизировать движение по пути реформ. НАТО продолжит оказывать Украине поддержку на этом пути", - цитирует ТАСС пресс-службу.

При этом в штаб-квартире альянса подчеркнули, что их двери всегда открыты для тех государств, которые соответствуют официально заявленным критериям на вступление.

Напомним, что ранее в четверг Верховная рада окончательно утвердила изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление страны вступить в НАТО и Европейский союз.

Сайт kp.ru писал о том, что вступления закона в силу его должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU