В НАТО обратили внимание на стремление Украины вступить в альянс
В руководстве НАТО оценили тот факт, что Украина официально закрепила в Конституции страны курс на вступление в альянс и рекомендовали Киеву приступить к проведению дальнейших реформ. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе военно- политического блока.
"Украина является важным партнером. Мы признаем ее стремление в НАТО и призываем активизировать движение по пути реформ. НАТО продолжит оказывать Украине поддержку на этом пути", - цитирует ТАСС пресс-службу.
При этом в штаб-квартире альянса подчеркнули, что их двери всегда открыты для тех государств, которые соответствуют официально заявленным критериям на вступление.
Напомним, что ранее в четверг Верховная рада окончательно утвердила изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление страны вступить в НАТО и Европейский союз.
Сайт kp.ru писал о том, что вступления закона в силу его должен подписать президент Украины Петр Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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