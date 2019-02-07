Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивости рунета
Счетная палата выступила против принятия законопроекта об устойчивой работе рунета, поскольку такой шаг повлечет за собой увеличение расходов федерального бюджета. Об этом говорится в отзыве ведомства на документ.
"Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан", - говорится в послании.
При этом в Счетной палате указали на то, что в самой инициативе речи о дополнительных расходах не идет. Однако здесь же предлагается обязать операторов связи устанавливать на свои сети специальные механизмы противодействия угрозам, которые им в теории должен бесплатно предоставлять Роскомнадзор. Также не стоит забывать о планах авторов законопроекта по созданию центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в федеральном законе о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов средства на данные цели не предусмотрены,
Однако ранее авторы законопроекта утверждали совсем обратное. Сайт kp.ru писал о том, что речь шла о сумме в 20 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU