Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивости рунета

СЕГОДНЯ 22:23 2019-02-07T22:23:40+03:00

В ведомстве указали на то, что принятие данного закона повлечет за собой рост стоимости товаров и услуг

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Счетная палата выступила против принятия законопроекта об устойчивой работе рунета, поскольку такой шаг повлечет за собой увеличение расходов федерального бюджета. Об этом говорится в отзыве ведомства на документ.

"Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан", - говорится в послании.

При этом в Счетной палате указали на то, что в самой инициативе речи о дополнительных расходах не идет. Однако здесь же предлагается обязать операторов связи устанавливать на свои сети специальные механизмы противодействия угрозам, которые им в теории должен бесплатно предоставлять Роскомнадзор. Также не стоит забывать о планах авторов законопроекта по созданию центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в федеральном законе о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов средства на данные цели не предусмотрены,

Однако ранее авторы законопроекта утверждали совсем обратное. Сайт kp.ru писал о том, что речь шла о сумме в 20 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU