Умер Манфред Эйген - лауреат Нобелевской премии по химии

СЕГОДНЯ 22:44 2019-02-07T22:44:19+03:00

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В минувшую среду, 6 февраля, в Германии умер Манфред Эйген - известный немецкий ученый и лауреат Нобелевской премии по химии. На момент смерти мужчине был 91 год. О печальном событии сообщили в пресс-службе Института биофизической химии Макса Планка в Гёттингене (Нижняя Саксония).

"Его потеря будет сильно ощущаться в нашем институте и в научном сообществе. Нам будет очень не хватать этого великого мыслителя и гениального ученого, который оказал формирующее влияние на жизнь сотрудников и исследователей по всему миру", - приводятся слова коллеги ученого Эрвина Неера на сайте института.

Манфред Эйген получил свою Нобелевскую премию в 1967 году вместе с англичанами Рональдом Норришем и Джорджем Портером за исследования в области сверхбыстрых химических реакций. Тогда ему было всего 40 лет. При это во все последующие годы Эйген оставался высокоэффективным сотрудником научной среды. Так, например, он сыграл важную роль в формировании научного кампуса в Гёттингене.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года смерть настигла еще одного лауреата Нобелевской премии по химии. В октябре в возрасте 90 лет скончался японец Осаму Симомура.

ИСТОЧНИК KP.RU