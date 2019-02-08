На борту вернувшегося в Стокгольм самолета Norwegian не нашли взрывчатки
Шведская полиция тщательно обыскала самолет авиакомпании Norwegian, который был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о бомбе на борту, и ничего взрывоопасного не обнаружила, сообщает телеканал STV.
Расследование по делу о «незаконных угрозах и авиационном саботаже» продолжается, пока у правоохранительных органов Швеции подозреваемых нет.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 7 февраля, вылетевший из Стокгольма в Ниццу Boeing 737 авиакомпании Norwegian вернулся обратно, потому что практически сразу после взлета лайнера поступил сигнал о взрывном устройстве на его борту. Как только люди покинули салон, полицейские и взрывотехники приступили к проверке.
Среди пассажиров самолета было несколько членов сборной Швеции по плаванию, которые собирались лететь в Ниццу на соревнования и тренировочные сборы команды.
ИСТОЧНИК KP.RU