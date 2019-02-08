2019-02-08T01:35:13+03:00
В мире

На борту вернувшегося в Стокгольм самолета Norwegian не нашли взрывчатки

Boeing 737 cо 169 пассажирами вернулся в аэропорт Арланда из-за сообщения о бомбе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рейс авиакомпании Norwegian был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт Арланда после сообщения о бомбе на бортуРейс авиакомпании Norwegian был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт Арланда после сообщения о бомбе на бортуФото: REUTERS
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Шведская полиция тщательно обыскала самолет авиакомпании Norwegian, который был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о бомбе на борту, и ничего взрывоопасного не обнаружила, сообщает телеканал STV.

Расследование по делу о «незаконных угрозах и авиационном саботаже» продолжается, пока у правоохранительных органов Швеции подозреваемых нет.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 7 февраля, вылетевший из Стокгольма в Ниццу Boeing 737 авиакомпании Norwegian вернулся обратно, потому что практически сразу после взлета лайнера поступил сигнал о взрывном устройстве на его борту. Как только люди покинули салон, полицейские и взрывотехники приступили к проверке.

Среди пассажиров самолета было несколько членов сборной Швеции по плаванию, которые собирались лететь в Ниццу на соревнования и тренировочные сборы команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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