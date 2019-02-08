Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы в разных странах

СЕГОДНЯ 02:56 2019-02-08T03:17:51+03:00

Хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах и разместили там заявление в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо Фото: REUTERS

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7 февраля неизвестные взломали сайты нескольких посольств Венесуэлы в разных странах, а на интернет-страницах дипломатических представительств хакеры опубликовали заявление в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным президентом» Боливарианской республики.

По данным газеты El Nacional, кибератакам подверглись сайты как минимум девяти венесуэльских посольств – в частности, в России, Аргентине, Бразилии и Мексике.

О взломе своего сайта сообщили сотрудники венесуэльской дипмиссии в Бразилии.

«Весь наш дипломатический состав подтверждает свою абсолютную верность президенту Николасу Мадуро и отвергает подобные незаконные действия, которые только лишь подтверждают отсутствие поддержки у нового наступления империи. Мы победим!», - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Свое заявление дипломаты проиллюстрировали снимком действующего главы государства, который, как писал сайт kp.ru, не намерен сдаваться и уходить в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU