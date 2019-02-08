Полиция подтвердила, что со дна Ла-Манша подняли тело футболиста Салы

СЕГОДНЯ 04:01 2019-02-08T04:21:01+03:00

Перед взлетом Эмилиано Сала говорил, что боится лететь на этом самолете Фото: REUTERS

Вместе с 28-летним спортсменом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон, его останки пока не найдены

Изменить размер текста: A A

Британская полиция опознала тело, которое накануне спасатели извлекли со дна Ла-Манша на месте крушения самолёта, в котором находился аргентинский нападающий уэльского футбольного клуба «Кардифф».

Это действительно Эмилиано Сала, сообщает полицейское управление графства Дорсет на своей странице в Twitter. Расследование причин аварии продолжается.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эмилиано Сала 21 января вылетел из французского Нанта в британский Уэльс на частном легкомоторном самолете. За час до ожидаемого прибытия его воздушное судно пропало с радаров, и только утром 3 февраля фрагменты самолета были обнаружены под водой на дне пролива.

А на следующий день, в понедельник, спасатели заметили там чье-то тело, позже его извлеколи и доставили на остров Портленд для опознания. На борту Piper-Malibu находились только два человека – футболист и пилот Дэвид Ибботсон. Тело летчика пока не нашли.

Между тем, еще перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Нападающий прямо говорил, что боится лететь на нем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нала ждет тебя». Любимая собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения хозяина

Сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым 21 января пропал над Ла-Маншем, опубликовала у себя в соцсетях невероятно трогательное фото. На нем - любимая собака ее брата Нала. Она продолжает ждать возвращения хозяина живым, спокойно сидя у двери дома (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU