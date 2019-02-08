2019-02-08T04:21:01+03:00
Происшествия

Полиция подтвердила, что со дна Ла-Манша подняли тело футболиста Салы

Вместе с 28-летним спортсменом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон, его останки пока не найдены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перед взлетом Эмилиано Сала говорил, что боится лететь на этом самолетеПеред взлетом Эмилиано Сала говорил, что боится лететь на этом самолетеФото: REUTERS
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Британская полиция опознала тело, которое накануне спасатели извлекли со дна Ла-Манша на месте крушения самолёта, в котором находился аргентинский нападающий уэльского футбольного клуба «Кардифф».

Это действительно Эмилиано Сала, сообщает полицейское управление графства Дорсет на своей странице в Twitter. Расследование причин аварии продолжается.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эмилиано Сала 21 января вылетел из французского Нанта в британский Уэльс на частном легкомоторном самолете. За час до ожидаемого прибытия его воздушное судно пропало с радаров, и только утром 3 февраля фрагменты самолета были обнаружены под водой на дне пролива.

А на следующий день, в понедельник, спасатели заметили там чье-то тело, позже его извлеколи и доставили на остров Портленд для опознания. На борту Piper-Malibu находились только два человека – футболист и пилот Дэвид Ибботсон. Тело летчика пока не нашли.

Между тем, еще перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Нападающий прямо говорил, что боится лететь на нем.

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Сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым 21 января пропал над Ла-Маншем, опубликовала у себя в соцсетях невероятно трогательное фото. На нем - любимая собака ее брата Нала. Она продолжает ждать возвращения хозяина живым, спокойно сидя у двери дома (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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