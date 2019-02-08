Пилот ВВС США рассказал о «секретном оружии» СССР

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-08T05:12:19+03:00

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Ветеран ВВС США Роберт Хопкинс рассказал, как на исходе «холодной войны» американцев напугал загадочный «купол света», который они приняли за «секретное оружие» СССР, пишет издание The Drive.

Бывший пилот самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball поделился с журналистами воспоминаниями о том, как 1988 году он вместе со своим напарником стал свидетелем запуска советской ракеты РСД-10 «Пионер». Во время разведполета у границ Союза летчики заметили странный свет, «похожий на молочно-белую световую стену», затмившую все небо.

По словам Хопкинса, эта «стена» двигалась над территорией СССР к северной части Тихого океана «с огромной скоростью». Он уверяет, что не меньше 10 тысяч километров в час.

Позже американские военные наблюдали это «загадочное явление» при пусках ракет «Пионер» неоднократно, и решили, что причиной появления «купола света» могло быть некое «специальное топливо», созданное Советским Союзом.

Наблюдениями экипажа RC-135S заинтересовалось разведывательное сообщество США. Американские разведчики сочли, что их соотечественники «столкнулись с новым секретным оружием, способным изменить стратегический баланс между США и Советским Союзом», отмечает издание.

СПРАВКА «КП»

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Пионер» с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности был снят с вооружения в 1991 году в соответствии с условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и СССР 8 декабря 1987 года.

Последняя из заявленных в Договоре ракет РСД-10 была уничтожена 12 мая 1991 года. Несколько пусковых установок и ракет сохранились в качестве экспонатов в музеях России и за рубежом.

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ИСТОЧНИК KP.RU