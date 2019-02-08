Чубайс пожелал полковнику Квачкову «счастливой старости»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-08T06:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказался по поводу освобождения полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.

«Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», - написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, суд в Мордовии досрочно освободил Владимира Квачкова от наказания по статье об экстремизме в связи с ее частичной декриминализацией. Бывший разведчик выйдет из мордовской колонии на свободу 19 февраля.

К слову, в ряде СМИ Владимира Владимировича называют «экс-полковником». Однако, как рассказала спецкору «Комсомолки» Александру Бойко супруга Квачкова, воинских званий и наград офицера никто не лишал, он является полковником в отставке.

Напомним, впервые Владимир Квачков был арестован в марте 2005 года по обвинению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Он отсидел три года, после чего был оправдан. В 2010 году его снова задержали, полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. А в августе 2017 года – к еще полутора годам лишения свободы за «возбуждении ненависти либо вражды» из-за его видеообращения из колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квачкова трудно представить в домашних тапочках

Наш военный обозреватель Виктор Баранец, знавший полковника лично, вспоминает, как в нем горела лютая ненависть к тем, кто разрушил СССР и обогатился на его развалинах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU