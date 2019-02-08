Биатлонистка Васильева призналась, что она недовольна своим выступлением в Кэнморе

СЕГОДНЯ 06:58 2019-02-08T07:48:55+03:00

В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира победила Тириль Экхофф из Норвегии

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Он показала лучшее время среди российских спортсменок и заняла 16-е место.

«Не скажу, что довольна. Состояние не очень, спать охота – нет состояния бороться», - призналась Маргарита после гонки в эфире телеканала «Матч ТВ».

По ее словам, она «перед стартом поспала, прямо облокотившись на стол, минут 20», потом проснулась от хлопка двери и пошла.

«Сегодня не замерзла, все хорошо», - добавила Васильева.

В индивидуальной гонке победила Тириль Экхофф из Норвегии, она преодолела дистанцию в 12,5 километров за 36 минут 32,9 секунды с одним промахом. Второе место заняла биатлонистка из Чехии Маркета Давидова, у которой не было ни одного неточного выстрела, но она уступила норвежке 9,8 секунды. Замкнула тройку лидеров итальянская спортсменка Лиза Виттоцци. Итальянка тоже ни разу не промахнулась, но отстала от победительницы на 20,9 секунды.

Маргарита Васильева показала 16-е время с одним промахом, следом за ней пришла Ульяна Кайшева, занявшая 17-е место. Остальные россиянки не вошли в первую двадцатку.

Стоит отметить, что из-за очень холодной погоды в Кэнморе организаторы соревнований сократили дистанцию женской индивидуальной гонки с 15 км до 12,5 км, а время штрафа за промах – с одной минуты до 45 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU