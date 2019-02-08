Помпео заявил о необходимости ужесточить санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-08T07:55:36+03:00

По мнению госсекретаря США, ввести более жесткие ограничения необходимо для сдерживания ракетной программы исламской республики

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В пятницу, 8 февраля, госсекретарь США Майк Помпео призвал моровое сообщество к введению более жестких ограничений для сдерживания ракетной программы Ирана.

«Мы должны восстановить более жесткие международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана», - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.

При этом глава Госдепа выразил мнение, что «недавний запуск Тегераном ракет еще раз доказывает, что сделка с исламской республикой никоим образом не прекращает ее ракетную программу». Как считает Помпео, Иран бросает вызов Совету Безопасности (СБ) ООН, совершенствуя свои возможности в деле разработки баллистических ракет.

Напомним, ранее на этой неделе замминистра обороны Ирана Касем Тагизаде сообщил о запуске спутника связи «Дусти» («Дружба») после несостоявшейся попытки вывести на орбиту другой иранский космический аппарат в прошлом месяце.

Кстати, как писал сайт kp.ru, США еще в ноябре прошлого года возобновили против Тегерана санкции, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU