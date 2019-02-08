Помпео заявил о необходимости ужесточить санкции против Ирана
В пятницу, 8 февраля, госсекретарь США Майк Помпео призвал моровое сообщество к введению более жестких ограничений для сдерживания ракетной программы Ирана.
«Мы должны восстановить более жесткие международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана», - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.
При этом глава Госдепа выразил мнение, что «недавний запуск Тегераном ракет еще раз доказывает, что сделка с исламской республикой никоим образом не прекращает ее ракетную программу». Как считает Помпео, Иран бросает вызов Совету Безопасности (СБ) ООН, совершенствуя свои возможности в деле разработки баллистических ракет.
Напомним, ранее на этой неделе замминистра обороны Ирана Касем Тагизаде сообщил о запуске спутника связи «Дусти» («Дружба») после несостоявшейся попытки вывести на орбиту другой иранский космический аппарат в прошлом месяце.
Кстати, как писал сайт kp.ru, США еще в ноябре прошлого года возобновили против Тегерана санкции, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»