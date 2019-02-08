В МИД России назвали приоритетной работу по противодействию экспансии НАТО

СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-08T08:19:49+03:00

В МИД РФ рассказали о задачах на 2019 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что нужно преодолевать напряженность, которая сейчас существует в мире

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Укрепление позиций НАТО недалеко от границ России является военно-политическим вызовом. В МИД уверены, что в первую очередь нужно донести до мира, что Россия не несет военной угрозы и все фантазии на эту тему абсурдны.

- Наша цель - работать на деэскалацию напряженности, преодоление милитаризации мышления некоторых наших партнеров, в том числе НАТО, - говорит в интервью газете «Известия» первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов.

Еще одна актуальная задача – это попытки экономического давления на нашу страну. Не для кого не секрет, что многие государства вводят санкции против РФ в одностороннем порядке. США, Канада, ЕС пытаются создать искусственные препятствия в реализации значимых проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

Что касается взаимодействия с Великобританий, то во внешнеполитическом ведомстве признаются: «диалог и раньше лихорадило, причем не по нашей вине». Отравление Скрипаля просто стало очередным поводом для усугубления ситуации.

- Бизнес двух стран, несмотря на токсичную политическую атмосферу, созданную Лондоном, сохраняет интерес к развитию сотрудничества, а цифры экономических связей демонстрируют положительную динамику, - резюмируют в МИД.

Сайт kp.ru писал, что претензии к России есть постоянно. Кого-то интересует политика, кто-то мечтает прибрать к рукам кусок территории. Генри Хаутамяки, один из лидеров молодежного движения партии «Истинные финны», предложил отторгнуть от России Карелию. Депутат сейма Литвы и бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис требует «вернуть Калининград». И это не говоря уже о бесконечных вбросах в японской прессе, будто Токио «договорился» с Москвой о передаче Южных Курил. А всего территориальные претензии в той или иной форме нам выдвинули больше десяти стран-соседей и даже не соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU