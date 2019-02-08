83% родителей сталкиваются с поборами в школах

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-08T09:08:32+03:00

В среднем поборы в школе составляют 4 тысячи рублей на одного ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

С среднем на одного ребенка приходится по 4 тысячи рублей в год

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Часто школы просят родителей помочь в том или ином вопросе. Порой эти вопросы финансового характера. Сборы денег проводят на ремонт, на учебники и тетради, на покупку мебели. Все это относится к школьным поборам, уверены родители. 83% пап и мам признаются, что сталкиваются с этим в образовательных учреждениях, где учатся их дети.

В среднем в год выходит 4 тысячи рублей на одного ребенка, подсчитали эксперты «Общероссийского народного фронта». И хотя многие признают, что школы у нас в стране недофинансируются, но легче от этого не становится.

Статистика такова: в сравнении с прошлым учебным годом россияне стали меньше тратить на школьные нужды, но больше — на пособия, которые должны выдаваться бесплатно. Год назад комплект обходился в 5320 рублей, сейчас эта цифра немного снизилась - 4425 рублей. Отдельно оплачиваются учебники и рабочие тетради – 3471 рубль, питание в столовой – 943 рубля в месяц. В среднем ежемесячно уходит не менее 600 рублей.

В сборах на ремонт школ принимают участие 52% опрошенных родителей. Еще столько же сдают на бумагу и картриджи для принтеров. 48% финансируют покупку мебели и штор, 32% - чистящие и моющие средства, 13% - бутилированную воду и туалетную бумагу.

В 33% случаев респонденты признаются, что оплачивают услуги охраны, а в 13% - работу уборщиц и других технических сотрудников школы.

Несмотря на то, что число родителей, указавших на поборы, увеличилось на 1%, большинство из них – 51% - уверены, что необходимо сдавать деньги, так как это единственный способ создать достойные условия для детей.

Кстати, больше всего обращений с жалобами на школьные поборы поступает из Краснодарского края (12%), Челябинской области (7%), Башкортостана (6%), Крыма (5%), а также из Московской (4%), Воронежской (4%), Тульской (3%) и Омской областей (3%). Об этом газете «Известия» сообщили в комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/430520" frameborder="0"></iframe> Школьные поборы: платить или отказываться.Каждый четверг автор и ведущая программы "В поисках истины" на радио "КП 97,2 FM" Елена Ханга и зам. главного редактора радио "КП" Стас Бабицкий ищут истину в прямом эфире. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.Антонина ПАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU