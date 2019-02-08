2019-02-08T10:05:58+03:00
Москва

В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя

Ограничения будут действовать 23 и 24 февраля
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголяВ Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 8 февраля, стало известно, что 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя. Связано это с проведением в эти дни массовых мероприятий по случаю празднования Дня защитника Отечества.

«Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является традиционной мерой в дни государственных праздников. <…> Это требуется для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного мэра.

Также там отмечается, что спиртные напитки нельзя будет приобрести только в тех магазинах, которые расположены рядом с площадками, где пройдут массовые праздничные мероприятия. Кроме того, в этих торговых точках под запретом будут соки, лимонады и вода в стеклянной таре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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