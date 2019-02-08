СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-08T10:05:58+03:00

В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 февраля, стало известно, что 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя. Связано это с проведением в эти дни массовых мероприятий по случаю празднования Дня защитника Отечества.

«Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является традиционной мерой в дни государственных праздников. <…> Это требуется для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного мэра.

Также там отмечается, что спиртные напитки нельзя будет приобрести только в тех магазинах, которые расположены рядом с площадками, где пройдут массовые праздничные мероприятия. Кроме того, в этих торговых точках под запретом будут соки, лимонады и вода в стеклянной таре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салют на 23 февраля 2019 в Москве: десять тысяч залпов

В Москве салют на 23 февраля 2019 запустят с 16 площадок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU