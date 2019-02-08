2019-02-08T10:42:54+03:00
Общество

Прощание с Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета

Дата прощания с Сергеем Юрским пока не определена [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Народный артист РСФСР Сергей ЮрскийНародный артист РСФСР Сергей ЮрскийФото: Борис КУДРЯВОВ
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Прощание с Сергеем Юрским состоится в Театре имени Моссовета, где работал народный артист РСФСР. При этом дата траурной церемонии пока не определена. По словам представителя театра, в настоящее время этот вопрос еще обсуждается.

«Конечно, прощание будет у нас в театре Моссовета, сейчас обсуждаем дату», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 8 февраля, стало известно, что умер Сергей Юрский. Как отмечалось, артист скончался в Москве на 84-м году жизни. А чуть позже дочь усопшего назвала предварительную причину смерти своего отца. По ее словам, актер умер от остановки сердца.

Юрский известен зрителям по таким фильмам как «Человек ниоткуда», «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя» и «Любовь и голуби».

Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби".Режиссёр Владимир Меньшов главных ролях Александр Михайлов Людмила Гурченко Нина Дорошина Сергей Юрский Наталья Тенякова

ИСТОЧНИК KP.RU

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