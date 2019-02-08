В День всех влюбленных Останкинская башня окрасится в розовый и красный свет

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-08T10:49:34+03:00

Фасад Останкинской башни будет подсвечен красными и розовым цветами 14 февраля в честь Дня всех влюбленных Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

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Фасад Останкинской башни будет подсвечен красными и розовым цветами 14 февраля в честь Дня всех влюбленных. Как сообщается на сайте мэрии Москвы, подсветку включат в полночь 13 февраля.

Помимо праздничной подсветки в День святого Валентина на экране на здании телебашни появится огромная поздравительная видеооткрытка с надписью "С любовью над облаками" и большим количеством искрящихся сердец. Смотровая площадка вышки будет украшена воздушными шарами; романтическое настроение гостям главной телевизионной башни страны также будет создавать тематическая музыка.

В честь Дня всех влюбленных Останкинская телебашня подготовила бесплатные обзорные экскурсии, принять участие в которых можно будет с 10:00 до 19:00 мск. В программу экскурсии войдет осмотр интерактивного мультимедийного комплекса с цифровыми панелями; посетители башни смогут узнать много нового об истории здания, а также посмотрят рейтинг телеканалов в режиме онлайн. Финальной точкой маршрута экскурсии станет смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности Москвы.

Останкинская башня была открыта в 1967 году. Ее высота составляет 540 метров. До 1976 года вышка являлась самой высокой в мире; новым рекордсменом стала 553-метровая башня CN Tower, возведенная в Торонто.

ИСТОЧНИК KP.RU