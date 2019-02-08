Эксперты назвали страны, которые опасны для российских туристов

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-08T10:51:09+03:00

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Эксперты туриндустрии назвали страны, которые потенциально опасны для российских туристов. Возглавила список Бразилия. Эта страна признана самой опасной не только из-за официальной статистики преступлений, но и по причине негативных отзывов россиян, которые успели отдохнуть там.

Рейтинг подготовили специалисты онлайн-сервиса Aviasales. Они делятся, что основывались на данных анализа российского МИД и статистики Российского союза туриндустрии.

Первая строчка досталась Бразилии. Уровень криминогенности там особенно высок. На улицах очень много бездомных, попрошаек и мошенников.

Вторую строчку занимает привычная и посещаемая нами Турция. Не в пользу данного направления говорит статистика по смертности россиян на пляжах государства. Только в 2018 году там погибли 19 российских туристов.

Замыкает тройку «лидеров» Индия. Там плохое качество воздуха, велика возможность подхватить какую-нибудь инфекцию и плюс регулярные политические демонстрации.

Четвертое место у Индонезии. Претензии к стране вовсе не из-за людей. Слишком часто в этом райском уголке происходят землетрясения и другие стихийные бедствия.

Замыкает пятерку Франция. Центр притяжения в Европе сейчас очень небезопасен, так как политическая ситуация в стране нестабильна. Все последние новости из Парижа связаны с акциями протеста и демонстрациями несогласных, пишет Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru писал, что парижские полицейские в задержали 121 участника протестной акции "желтых жилетов". Позже французские власти уточнили, что 74 человека были отправлены под стражу. В Париже в митинге приняли участие около восьми тысяч человек, в Тулузе - шесть тысяч, и столько же в Бурже.

ИСТОЧНИК KP.RU