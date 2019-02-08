2019-02-08T11:00:33+03:00
Общество

Похороны Сергея Юрского пройдут на Троекуровском кладбище

Стали известны дата и место похорон Сергея Юрского [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Народный артист РСФСР Сергей ЮрскийНародный артист РСФСР Сергей ЮрскийФото: Борис КУДРЯВОВ
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Стало известно, когда и где пройдут похороны Сергея Юрского, скончавшегося в ночь на пятницу, 8 февраля, в Москве на 84-м году жизни. Как заявил журналистам источник в столичной мэрии, народного артиста РСФСР через три дня, то есть в ближайший понедельник, 11 февраля, похоронят на Троекуровском кладбище.

«Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилась информация о том, что умер Сергей Юрский, известный зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и «Место встречи изменить нельзя». Как отмечалось, артист скончался в возрасте 83 лет. По словам дочери усопшего, причиной смерти стала остановка сердца.

Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби".Режиссёр Владимир Меньшов главных ролях Александр Михайлов Людмила Гурченко Нина Дорошина Сергей Юрский Наталья Тенякова

ИСТОЧНИК KP.RU

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